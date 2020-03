+++ 52-jährige und 55-jährige Klagenfurterinnen +++ Gemeinde Heiligenblut unter Quarantäne +++ Die Straßen nach Heiligenblut sind gesperrt +++ Verdachtsfälle in Heiligenblut alle negativ +++

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kärnten hat seinen fünften Corona-Fall © (c) APA/AFP/INA FASSBENDER (INA FASSBENDER)

Österreich wird auf Minimalbetrieb heruntergefahren. Alle aktuellen Entwicklungen aus Kärnten im Überblick:

Heiligenblut steht als erste Kärntner Gemeinde unter Quarantäne

Sechs Fälle in Kärnten bestätigt

Sechs Testungen in Heiligenblut waren negativ

Keine Verdachtsfälle an den Grenzen

Magistrat Klagenfurt bleibt geschlossen

Villacher Stadthalle steht als Infrastruktur bereit

Gemeinden reduzieren Parteienverkehr

Saison in den Skigebieten endet am Wochenende

Katholische Kirche überträgt Gottesdienste via Live-Streams

Sechster Fall in Kärnten bestätigt

Der sechste Fall einer Coronavirus-Infektion in Kärnten wurde heute, Samstag, bestätigt. Es handelt sich dabei um eine 52-Jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land. Es ist damit der zweite Fall, der am Samstag in Kärnten aufgetreten ist.

Sechs Testungen in Heiligenblut negativ

Die Verdachtsfälle, die heute in Heiligenblut aufgetreten sind, sind alle negativ.

Skikurs in Heiligenblut: Heimbeobachtung für Schüler

Da viele Schulen auf Skikurs in Heiligenblut waren, müssen die betroffenen Schüler ab dem Tag der Rückkehr für 14 Tage in Heimbeobachtung bleiben. Das wurde am Samstag entschieden.

Fünfter Fall in Kärnten bestätigt

In Kärnten gibt es einen neuen Fall. Es handelt sich dabei um eine 55-jährige Frau. Sie befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne in ihrer Heimatgemeinde des Bezirkes Klagenfurt Land.

Gottesdienst von zu Hause aus

Ab Montag werden in ganz Österreich keine öffentlichen Gottesdienste mehr abgehalten. Eine Übersicht der Alternativangebote. ORF III überträgt jeden Sonntag um 10 Uhr einen Gottesdienst.

Links zum Thema Zur Lage in Österreich und international

Villach kontrolliert Personen in Quarantäne

Die Stadt Villach kontrolliert bereits am Wochenende Personen, die eine Erklärung zur selbstüberwachten Heimquarantäne unterzeichnet haben (bedeutet, dass sich Menschen bei Einreise aus dem Ausland verpflichten, freiwillig zu Hause zu bleiben). Nachdem eine Zuwiderhandlung eine Gefährdung anderer Menschen darstellen kann, drohen im Falle einer Nichteinhaltung Verwaltungsstrafen bis zu 1450 Euro.

Villacher Stadthalle steht bereit

Das Eis in der Villacher Stadthalle wird bereits heute abgetaut. Bei Bedarf, der in Villach bisher aber nach wie vor nicht gegeben ist, kann diese als kritische Infrastuktur genutzt werden.

Wann werden die Parks und Spielplätze gesperrt?

Die Stadt Klagenfurt setzt umfassende Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Doch wie steht es um die städtischen Parks und Spielplätze?

Sechs Verdachtsfälle in Heiligenblut

Sie wurden alle getestet, das Ergebnis liegt laut Bezirkshauptmann Klaus Brandner noch nicht vor.

Keine Verdachtsfälle an den Grenzen

Am Grenzübergang Thörl-Maglern sind auf der Autobahn A2 von 0 bis 24 Uhr bis dato 2583 Gesundheitschecks durchgeführt worden. Laut den Bezirkshauptleuten Bernd Riepan und Heinz Pansi hat es keine Verdachtsfälle gegeben. Auf der Bundesstraße B83 haben von 7 bis 15 Uhr 384 Gesundheitskontrollen ebenfalls keinen Verdachtsfall ergeben.

In den City Arkaden Klagenfurt herrscht gähnende Leere Foto © Cik

ORF-Landesdirektorin im Home Office

Die Abriegelung von Heiligenblut hat berufliche Auswirkungen auf die Kärntner ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard. Sie hat ihren Arbeitsplatz ins Home Office verlegt. Franz Josef Bernhard, der Ehemann der ORF-Chefin, ist Amtsleiter von Heiligenblut. Das Ehepaar wohnt nicht in Heiligenblut, sondern in Großkirchheim. Beide hatten keinerlei Kontakt mit den bekannten infizierten Personen. Alle sind gesund und weisen keine Symptome auf.

Wenig Frequenz in der Stadt, Atrio schließt großteils

Am Samstag präsentiert sich die Villacher Innenstadt beinahe menschenleer. Für das Einkaufscenter Atrio bringt die Verordnung der Regierung ein Einkaufscenter mit reihenweise geschlossenen Geschäftsflächen. Nur Supermärkte und Drogerien halten offen

Alle Hotels müssen schließen - mit Ausnahmen

Montagabend ist Sperrstunde. Auch in Klagenfurt, Villach, St. Veit, Feldkirchen und Wolfsberg - es sei denn, Betriebe stellen Antrag auf Genehmigung, offenzuhalten.

Finanzämter nur eingeschränkt geöffnet

Um direkte Kontakte zu reduzieren, sind die Infocenter der Finanzämter österreichweit ab Montag nur eingeschränkt geöffnet. Die Finanzverwaltung setzt verstärkt auf telefonisches und digitales Kundenservice. In Ausnahmefällen können Bürgerinnen und Bürger unter 050 233 233 vorab einen Termin für ein persönliches Gespräch vereinbaren. Diese Nummer steht zudem für telefonische Auskünfte bereit.

Seilbahnbetriebe sind eingestellt

Die Bezirkshauptmannschaften Spittal, Hermagor, Feldkirchen und St. Veit haben angeordnet, dass der Betrieb von Seilbahnen eingestellt wird. Das Verbot gilt nicht für Einzelfahrten in Notfällen oder im Fall einer im öffentlichen Interesse erforderlichen Anordnung der Bezirksverwaltungsbehörde.

Ungewissheit im Quarantänegebiet

Ungewissheit im Quarantänegebiet Heiligenblut

Was hat wann geöffnet?

Geschäfte, Gastro & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was ab Montag jeweils um 15 Uhr schließt: Restaurants, Gasthöfe, Hotels (mit Ausnahme der Gästebeherbergung)

Bierstuben, Weinstuben, Eissalons, Kaffeehäuser

Buffets, Konditoreien

Buffets, Konditoreien Bars, Diskotheken, Nachtklubs Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)

Klagenfurt sperrt Amtsgebäude

Nach dem bereits mehrere Gemeinden in Kärnten angekündigt haben, dass sie den Parteienverkehr auf ein Minimum reduzieren werden, stellt nun auch das Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt die Arbeitsweise um. Folgende Maßnahmen wurden beschlossen:

Der Parteienverkehr im Magistrat wird auf das Notwendigste beschränkt. Die Amtshäuser sind ab Montag, 16. März 2020, geschlossen.

Auskünfte und Antragstellungen werden digital (E-Mail) oder telefonisch entgegengenommen und selbstverständlich bearbeitet.

Im Rathaus bleibt als wichtige Anlaufstelle das Bürgerservice geöffnet, es wird jedoch durch den Portier und eventuell einem Wachdienst darauf geachtet, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig hier aufhalten.

Die wichtigsten Telefonnummern werden jeweils an den Eingangstüren aller Amtsgebäude angeschlagen sein.

Bürgermeister Schachner im Interview

Bürgermeister Schachner aus Heiligenblut

Aufruf zur Selbstisolation

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) haben alle, die sich seit 28. Februar in den betroffenen Regionen Heiligenblut, Paznauntal und St. Anton am Arlberg aufgehalten haben, dringend aufgefordert, sich in häusliche Selbstisolation zu begeben.

Auch alle, die Kontakt mit Personen hatten, die in den Regionen waren, sollten sich ebenfalls selbst isolieren. Das gilt auch, wenn derzeit keine Symptome spürbar sind. "Schützen Sie andere Menschen, indem Sie sich selbst in Isolation begeben. Sie können damit dazu beitragen, das Virus nicht noch weiterzutragen und damit gefährdete Gruppen schützen", so Nehammer am Samstag

Klagenfurt ist "ausgestorben"

Noch darf der Klagenfurter Benediktinermarkt stattfinden. Doch die Corona-Stimmung legt sich bereits über die Stadt. So leer wie heute sind die City Arkaden an einem Samstag nur selten.

Peter Kaiser verteidigt Abschottung

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am Samstag die Abschottung der Gemeinde Heiligenblut wegen zweier Corona-Fälle verteidigt. "Damit wird von Behördenseite ein notwendiger Schritt gesetzt, um die Bevölkerung vor der Ausbreitung des Coronavirus zu beschützen."

Kaiser richtete einen Appell an alle Betroffenen: "In Verantwortung für sich selbst, für die Mitbürger und vor allem gegenüber besonders gefährdeten Menschen bitte ich alle, Einheimische wie Gäste, den Anordnungen der Behörde und ihrer Vertreter unbedingt Folge zu leisten. Mein dringender Appell: nehmen Sie das sich ausbreitende Coronavirus keinesfalls auf die leichte Schulter. Begegnen Sie, begegnen wir dieser schwierigen Prüfung mit der notwendigen Ernsthaftigkeit."

Bischof Marketz zur Coronavirus-Pandemie

Skikurs-Heimkehrer dürfen nicht zur Schule

Wie das BG/BRG Lerchenfeld in Klagenfurt auf seiner Website schreibt, dürfen "Schülerinnen, Schüler und Lehrer der 3d, die auf Skikurs in Heiligenblut waren, bis zum Ende der befristeten Schulschließung nicht in die Schule kommen".

Gerichte mit Einschränkungen geöffnet

Der Gerichtsbetrieb in Kärnten soll in dem Maße aufrechterhalten werden, welcher erforderlich ist, damit die Parteien ihre subjektiven Rechte wahrnehmen und ihre Rechtsansprüche durchsetzen können. Es wird den Richtern empfohlen, nur Verhandlungen in Haftsachen und anderen dringenden Verfahren sowie andere dringende Amtshandlungen durchzuführen.

Erste Bankschließungen in Villach

Aus organisatorischen Gründen in der Corona-Krise greift die Raiffeisenbank in Villach jetzt zu drastischen Maßnahmen. Ab Mittwoch schließt das Unternehmen vorerst seine beiden Standorte in Bad Bleiberg und Faak. "Es handelt sich dabei um eine vorübergehende Maßnahme, weil auch wir Mitarbeiter haben, die derzeit ihre Kinder zu Hause betreuen müssen", bedauert der Villacher Geschäftsleiter Hannes Lesjak.

Wenig Frequenz auf dem Benediktinermarkt

Samstag ist Markttag auf dem Klagenfurter Benediktinermarkt, normalerweise herrscht reges Treiben auf dem traditionellen Platz. Nicht so am heutigen Samstag, wenig Frequenz. Die wenigen Marktbesucher kaufen laut Standler dafür aber mehr ein.

Foto © KLZ

Heiligenblut unter Quarantäne

Als erste Kärntner Gemeinde steht Heiligenblut ab sofort unter Quarantäne. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die zwei positiv getesteten Coronafälle aus dem Bezirk Spittal in Heiligenblut getestet wurden. Weitere Verdachtsfälle müssen überprüft werden. Die Zu- und Abfahrten werden stark eingeschränkt. Ein Verbot gilt insbesondere für Personal der Tourismusbetriebe und für Gäste aus Österreich. Eine Zuwiderhandlung kann bestraft werden. Die Versorgung soll aber gewährleistet bleiben.

Cineplexx-Kinos geschlossen

Nach der Cinecity in Klagenfurt schließt nun Cineplexx. "Aufgrund der aktuellen Lage stellen wir den kompletten Kinobetrieb vorübergehend ein. Wir hoffen euch bald wieder mit tollen Filmen bei uns begrüßen zu dürfen", heißt es am Freitag auf der Homepage von Cineplexx. Auch Stadtkino in Villach ist betroffen.

10.000 Mitarbeiter betroffen

In Kärnten sind von den Schließungen im Non-Food-Bereich rund 2300 Ladengeschäfte mit rund 10.000 Mitarbeitern betroffen. „Ohne öffentliche Hilfe besteht eine massive Insolvenzgefahr, weil schon ohne Corona ein Drittel der Betriebe keine Gewinne geschrieben hat“, warnt der Gremialgeschäftsführer des Kärntner Handels, Nikolaus Gstättner. „Ohne rasche Unterstützung droht die Handelslandschaft zusammenzubrechen.“

Keutschach richtet Telefonhotline ein

"Aufgrund der aktuellen Situation ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen", heißt es in einer aktuellen Aussendung aus der Gemeinde Keutschach. Daher wurde mit sofortiger Wirkung eine Telefonhotline eingerichtet. Unter 0664-54 46 007 oder keutschach.hilfe@gmail.com kann man sich melden, falls notwendige Einkäufe oder Besorgungen zu erledigen sind. Die Gemeinde bietet dies als kostenlose Serviceleistung an.

Betreuung in Schulen in Kleingruppen

Wie und wo werden ab Montag meine Kinder betreut, wenn das Kärntner Bildungs- und Betreuungssystem komplett umgekrempelt wird? Diese Frage stellen sich viele Alleinerzieher oder Personen, die beruflich unabkömmlich sind. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) garantiert, dass die Betreuung gesichert ist und in Kleingruppen erfolgen wird.

Skisaison in Kärnten endet am Sonntag

Nach Tirol und Salzburg endet auch für die Skigebiete und Hotels in Kärnten die Saison vorzeitig. Das hat Wirtschaftsreferent Sebastian Schuschnig am Freitag bekannt gegeben. Letzter Betriebstag der Skigebiete ist der 15. März. Einige Stunden zuvor hatte Klaus Herzog, Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen in der Wirtschaftskammer erklärt, dass man von einer frühzeitigen Schließung ausgehe.