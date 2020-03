In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

In der Lerchenfeldstraße in Klagenfurt ist ein Hund mit Rattengift in Kontakt gekommen. Die Besitzerin möchte mögliche andere Opfer warnen.

Vorsicht, Gift! © ngaga35 - Fotolia

In der Lerchenfeldstraße in Klagenfurt ist ein Hund am Donnerstag (12. 3.) mit Rattengift in Kontakt gekommen. „Eine Radfahrerin hatte uns gewarnt, dass in der Gegend Gift ausgestreut worden sei“, sagt die Hundebesitzerin, die ihr Tier wenig später zum Tierarzt bringen musste."Gottseidank hatte sie uns das gesagt. Verhindern konnten wir es leider nicht mehr. Aber wir wussten wengistens Bescheid und konnten schnell reagieren."