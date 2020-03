Klagenfurterin ist der vierte bestätigte Fall einer Infektion mit dem Coronavirus in Kärnten. Derzeit gibt es 246 Verdachtsfälle in unserem Bundesland.

Alle aktuellen Entwicklungen aus Kärnten im Überblick:

Erster Fall einer Corona-Infektion in Landeshauptstadt. 42-jährige Frau betroffen

Zwei Ärzte an Krankenhaus Spittal als Verdachtsfälle

Ansturm auf Supermärkte

Lavanttal-Rallye wird verschoben

Mehr zum Thema Corona in Kärnten Die wichtigsten Ereignisse vom Donnerstag im Überblick

Erste Gemeindeämter schließen

In Feld am See entschloss sich die Gemeinde zu drastischen Maßnahmen. Mitarbeiter sind für die Bürger bis Anfang April nur noch telefonisch erreichbar. Auch in der Marktgemeinde Velden wird laut Homepage "der persönliche Parteienverkehr bis auf weiteres eingestellt". Anfragen können per Mail oder am Telefon gestellt werden. In der Stadt Villach bittet Bürgermeister Günther Albel die Bürger, "die persönlichen Kontakte zur Stadt auf das Minimum zu reduzieren".

Eigene Isolierzelle in Justizanstalt

Das Coronavirus beschäftigt auch die Justizanstalten: „Noch gibt es bei uns keinen Verdachtsfall“, sagt Peter Bevc, Leiter der Justizanstalt Klagenfurt. Er und seine Mitarbeiter setzen alles daran, damit das auch so bleibt. Wir haben einen eigenen Zugang mit Isolierzelle, dort kommt jeder neue Häftling hin und wird überprüft. Für den Fall des Falles muss er in die Isolierzelle. Für Justizwachebeamte, die in diesem Zugangsbereich arbeiten, wurden Mundmaske und Schutzanzüge besorgt.

Zwei Spittaler Ärzte als Verdachtsfälle

Weil zwei Ärzte des Krankenhauses Spittal am 11. März in Krisengebieten, sprich in Italien, waren, werden sie nun als Verdachtsfälle betrachtet. Bei beiden wurden Abstriche gemacht, sie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Ergebnisse der Tests sollen am Samstagvormittag vorliegen. Operationen in Spittal wurden verschoben.

Vierter bestätigter Corona-Fall in Kärnten

Eine 42-jährige Klagenfurterin hat sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Das berichtete der Landespressedienst am Freitag. Sie ist der vierte bestätigte Fall in Kärnten und der erste in der Landeshauptstadt.

Die Frau wurde unter Quarantäne gestellt, die Zuständigen begannen damit abzuklären, mit wem sie zuletzt Kontakt hatte. Wie sie sich angesteckt hat, ist den Behörden bekannt.

Der erste Fall war eine junge Frau in Völkermarkt. Am Mittwoch kamen zwei weitere Fälle aus Oberkärnten dazu. Auch hier handelt es sich um junge Frauen, die lediglich leichte Symptome aufweisen.

Ansturm auf Supermärkte

Auf dem Weg in die Arbeit ist vielen Kärntnern aufgefallen, dass die Parkplätze vor Supermärkten voll waren. In den Geschäften, in denen um diese Zeit oft nur Menschen eine Jause einkaufen, waren meistens mehrere Kassen geöffnet, an denen die Konsumenten aus vollgefüllten Einkaufswägen Waren auf das Förderband schaufelten. Gekauft wurden vor allem länger haltbare Waren, von Nudeln über Dosen bis zu Klopapier.

Lavanttal-Rallye wird verschoben

Die "Lavanttal Rallye" hätte von 17. bis 18. April 2020 stattfinden sollen. Der Veranstalter hat jetzt in einer Vorstandssitzung entschlossen, die Veranstaltung wegen des Coronavirus nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt durchzuführen. Ins Auge gefasst wird, dass die Rallye zu einem späteren Zeitpunkt im Sommer 2020 ausgetragen wird.