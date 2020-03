Facebook

(Archivfoto) © Raunig

Es ist der bestgebuchte Veranstaltungssaal in ganz Kärnten – und trotzt in diesen Tagen vor gähnender Leere. Das Casineum Velden setzt Corona-Maßnahmen in großen Dimensionen um. „Wir haben 30 Veranstaltungen mit 150 bis 1500 Besuchern in den kommenden Wochen abgesagt“, erklärt Veranstaltungsmanager Hannes Markowitz. Wobei er betont: „Wir bemühen uns mit den Veranstaltern darum, alternative Formate zu entwickeln, schauen auch gleichzeitig, ob andere Termine in den nächsten Monaten möglich sind.“ Die Ausfallskosten schultert derzeit das Casino.