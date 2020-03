Facebook

Eine schwache Kaltfront streift unser Land. "Sie vertreibt die extrem milde Frühlingsluft der letzten Tage und sorgt so für einen Temperaturrückgang in allen Höhenlagen", behauptet der Wetterfachmann Werner Troger. Gleichzeitig ziehen von Nordwesten her neue, teils dichtere Wolkenfelder auf. Regenschauer sind allerdings nur selten dabei, somit bleibt es im Gebiet von Nötsch bis Klagenfurt weitgehend trocken. Am Nachmittag lockern die Wolken dann von Westen her wieder vermehrt auf. Abkühlung: Mit Tageshöchsttemperaturen zwischen neun und 13 Grad ist es wieder etwas frischer als an den Vortagen.