Ab Montag gibt es keine Impfungen im Klagenfurter Gesundheitsamt © Raunig

Die Corona-Krise hat auch massive Auswirkungen auf das tägliche Leben in Klagenfurt und die Arbeit der Politik. Am 24. März hätte eine Gemeinderatssitzung in Klagenfurt stattfinden sollen. Diese wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen nun verschoben. Zu groß sei das Risiko, dass sich neben der Politiker auch noch Magistratsmitarbeiter anstecken.