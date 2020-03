Die Klagenfurter Pfarre St. Theresia wird ab Sonntag, 15. März, für alle Menschen, die in Quarantäne sind oder aus Sicherheitsgründen nicht in die Kirche gehen können, Gottesdienste über die sozialen Medien übertragen.

Pfarrer Pichler und sein Filmteam geht wegen des Coronavirus einen innovativen Weg © KK

Um auch jene, die derzeit in Quarantäne sein müssen oder aus Sicherheitsgründen nicht in die Kirche gehen können, seelsorglich zu betreuen startet am kommenden Sonntag, 15. März, die Pfarre St. Theresia Klagenfurt damit, Gottesdienste über die sozialen Medien (Youtube, Facebook u.s.w.) zu übertragen bzw. auszusenden.