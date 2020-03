Gastronomen im Bezirk spüren erste Auswirkungen des Corona-Virus. In der Folge könnten auch Zulieferer Probleme bekommen. Clubs reagieren unterschiedlich.

Für Geschäftsführer Hannes Krall vom Gasthof Krall ist das Coronavirus eine neue Herausforderung. © Susanne Hassler

Die Gastronomie ist von den Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen das Coronavirus heftig betroffen. „Die Situation ist katastrophal“, sagt Hannes Krall, Geschäftsführer des Gasthofes Krall in Klagenfurt. „Bei den Zimmerbuchungen haben wir viele Stornierungen und jetzt auch bei den Seminaren und anderen Veranstaltungen. Ob die Eisstockturniere stattfinden, ist ebenfalls noch nicht klar.“ Im Restaurant habe man 140 Sitzplätze. „Viele Fragen sind dazu noch ungeklärt. Was soll ich mit dem Personal tun, wenn das so weitergeht?“