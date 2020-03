Mittwochfrüh ereignete sich auf der Klagenfurter Schnellstraße am Zollfeld ein Unfall, bei dem ein junger Mann aus dem Bezirk St. Veit ums Leben kam. Eine 40-jährige Frau wurde schwer verletzt.

Auf der Klagenfurter Schnellstraße (S 37) am Zollfeld kam es Mittwochfrüh zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person ums Leben kam. Die S 37 ist derzeit gesperrt, es kommt zu Staus © Kanatschnig

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch im Frühverkehr auf der Klagenfurter Schnellstraße (S 37). Ein 19-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Bezirk St. Veit ist dabei ums Leben gekommen, eine 40-jährige Frau, ebenfalls aus dem Bezirk St. Veit, wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Unfall hat sich gegen 5.45 Uhr zwischen Klagenfurt und St. Veit auf Höhe des Gasthauses Puck am Zollfeld in der Gemeinde Maria Saal ereignet.