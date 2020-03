Ein Verdächtiger Mann aus Klagenfurt sitzt in Untersuchungshaft. Der Übergriff soll sich Ende Jänner ereignet haben. Ob es noch weitere Opfer gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Verdächtige sitzt seit Ende Jänner in Klagenfurt in Untersuchungshaft © KLZ/Markus Traussnig

Ein mutmaßlicher Missbrauchsfall ist am Dienstag bekannt geworden. Ein junger Erwachsener sitzt seit Ende Jänner in Klagenfurt in Untersuchungshaft. "Ihm wird der schwere sexuelle Missbrauch von unmündigen Minderjährigen und Vergewaltigung vorgeworfen", sagt der Sprecher des Landesgerichts, Christian Liebhauser-Karl und fügt hinzu: "Der dringende Tatverdacht für die Verhängung der Untersuchungshaft ist gegeben." Konkret soll der junge Klagenfurter ein 13-jähriges Mädchen missbraucht haben.