Schwerpunktaktion im Raum Süd„Aktion scharf“ auf Baustellen: 57 Anzeigen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unterentlohnt, nicht angemeldet, nicht sozialversichert – so arbeiten oft ausländische Beschäftigte auf Kärntner Baustellen © Gina Sanders - stock.adobe.com

Insider sprechen von „überproportional vielen Fehlverhalten“ und „einer großen Menge an Straftaten“. Montag und Dienstag war die Finanzpolizei im Rahmen einer Schwerpunktaktion im „Raum Süd“ auf Baustellen unterwegs. Und sie erstattete Anzeigen am laufenden Band. Hauptsächlich betroffen ist laut Kleine-Zeitung-Informationen eine Klagenfurter Baufirma. „Auf deren Baustellen waren am Dienstag nur noch halb so viele Arbeiter anzutreffen wie am Montag bei der Kontrolle“, erzählt ein Informant.