Ende April erfolgt Spatenstich für Großbauvorhaben in Klagenfurt-St. Peter. Interesse an Wohnungen ist groß. Es gibt schon 1000 Anmeldungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab Mai werden vor dem Schloss Harbach in St. Peter die ersten 180 Wohnungen der Smart City errichtet © Odebrecht

Immer wieder wurde der Baustart verschoben, jetzt wird es auf den Ackerflächen vor dem Schloss Harbach im Stadtteil St. Peter in Klagenfurt ernst. Am 27. April erfolgt der Startschuss für die Smart City „Hi Harbach“. Wohnbaureferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) hat in der gestrigen Regierungssitzung ein Förderansuchen der gemeinnützigen Siedlungsgenossenschaft „Vorstädtischen Kleinsiedlung“ in Höhe von zehn Millionen Euro für die ersten beiden Baustufen mit 180 Wohneinheiten vorgelegt. Der Antrag wurde abgesegnet.