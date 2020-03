In Slowenien hat das Nationale Institut für öffentliche Gesundheit eine erhöhte Alarmstufe ausgerufen. Alle kleinen Grenzübergänge zu Italien wurden geschlossen. Das Corona-Epizentrum mit 26 Infizierten liegt in der Unterkrain.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Slowenien hat erste Grenzübergänge zu Italien beschlossen © Raunig

Die drastischen Anti-Coronavirus-Maßnahmen in Italien sorgen in Slowenien für eine erhöhte Alarmbereitschaft aller Gesundheitsbehörden. In den letzten Stunden wurden alle kleinen Grenzübergänge zu Italien geschlossen. Der gesamte Verkehr wird auf die großen Übergänge umgeleitet. Mitarbeiter der slowenischen Gesundheitsdienste haben punktuell mit Fiebermessungen bei Einreisenden begonnen.