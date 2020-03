Kleine Zeitung +

Coronavirus Maturaball und Uniparty werden verschoben

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sagt die Regierung Veranstaltungen ab 100 (Indoor) beziehungsweise 500 Personen (Outdoor) ab Montagnachmittag ab. Bereits am Vormittag wurden der Ball der HTL Ferlach am Samstag, 14. März, die Semestereröffnungsparty an der Universität Klagenfurt sowie der Josefimarkt abgesagt.