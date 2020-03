Facebook

© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Nach Abzug einer nur schwachen Kaltfront steigt der Luftdruck vorübergehend an. Es folgt jedoch eine wenig aktive Warmfront nach. Sie bringt uns meist nur harmlose Wolkenfelder. Die Bewölkung lockert insbesondere am Vormittag vorübergehend auf, um dann am Nachmittag wieder zuzunehmen. Die Wetterbesserung kann man auf jeden Fall für Aktivitäten im Freien ausnutzen. "Wintersport ist trotz teilweise diffuser Sichtbedingungen im Gebirge sicherlich ein Thema", macht der Wetterfrosch Werner Troger Lust auf eine kleine Skitour in der ersten Tageshälfte. Es bleibt weitgehend trocken. Nach einer höchstens stellenweise frostig kalten Nacht schaffen die Tageshöchsttemperaturen bis 13 Grad etwa in Velden.