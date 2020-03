Facebook

Jost und Mathiaschitz: Demonstrativ Seite an Seite © Markus Traussnig

Genau eine Woche ist es nun her, dass der Klagenfurter Untreue-Skandal öffentlich wurde. „Das Landeskriminalamt ermittelt“, ist vorerst die einzige Information, die die Staatsanwaltschaft Klagenfurt zum Fall veröffentlicht. Doch abseits der strafrechtlichen Dimension einer Veruntreuung 1,76 Millionen Euro über die Dauer von 23 Jahren gibt es auch noch eine politische – und die verwundert Beobachter noch mehr.

Dass Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) den Fall wenige Tage nach dem internen Bekanntwerden öffentlich gemacht hat, ist nur schlüssig. Ein Geheimhalten hätte man ihr zur Last legen können. Doch dass gleichzeitig Magistratsdirektor Peter Jost – hausintern „Magi“ genannt an ihrer Seite als Aufklärer in Erscheinung trat, wunderte hingegen viele. Immerhin trägt er als Behördenleiter die letzte Verantwortung.