Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alle Polizeiautos fahren mit Trauerflor © KLZ/Kalser

Die Kärntner Alpinpolizei und die Bergrettung tragen Trauer. Ein 33-jähriger Alpinpolizist aus Tainach, der auf der Inspektion Villacher Straße in Klagenfurt seinen Dienst versah, ist am Sonntag bei einem Lawinenunglück auf dem Großglockner uns Leben gekommen. Ein gerichtlich beeideter Sachverständiger für Alpinunfälle und Experten des Innenministeriums haben am Montag an der Unglücksstelle am sogenannten Lammereis unterhalb der Erzherzog-Johann-Hütte die Erhebungen zur genauen Unglücksursache aufgenommen.