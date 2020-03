Kärntner (31) forderte in Facebook-Posting, "dass Konzentrationslager für Islamisten wieder geöffnet werden" sollten. Auch dafür muss der mehrfache Vorbestrafte ins Gefängnis. Urteil nicht rechtskräftig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig © Traussnig

Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung ist am Montag ein Kärntner (31) am Landesgericht Klagenfurt zu 18 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Der Mann hatte eine Sig-Rune - ein Zeichen völkischer bzw. nationalsozialistischer Bewegungen - und die Ziffer 8 auf dem Unterarm tätowiert, in einem Facebook-Posting hatte er geschrieben, dass er Konzentrationslager für Islamisten wieder öffnen wolle. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.