Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab dem 12. März "fährt" die Tramway wieder © (c) Daniel Raunig

Im Oktober standen Karoline (55) und Heinz (62) Zirgoi zum letzten Mal in ihrem „Buffet zur Tramway“. Dann war nach 32 Jahren Dienschluss. „Es war schön, hier in der Natur zu arbeiten, und Kontakt zu einem so bunt gemischten Publikum zu haben“, erzählten sie.