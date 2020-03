Facebook

Der Liebeskind-Store in der Kramergasse hat nur noch diese Woche geöffnet. © Helmuth Weichselbraun

Wieder muss ein Geschäft in der Innenstadt zusperren: Die deutsche Modekette „Liebeskind Berlin“, die durch den Verkauf von Handtaschen und Schuhkollektionen bekannt wurde, schließt am Samstag ihre Filiale in der Kramergasse. Der Store hatte sich 2013 an diesem Standort niedergelassen.

Die nächstgelegene "Liebeskind"-Filiale befindet sich jetzt in Graz. Noch bis zum 14. März gibt es wegen Geschäftsschließung minus 50 Prozent auf den Originalpreis. Wer ein Schnäppchen ergattern möchte, muss sich jedoch beeilen: "Wir sind schon sehr ausgeklaubt", sagt eine Mitarbeiterin der Filiale.