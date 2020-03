Facebook

Franz Peter Orasch und die Lilihill-Group sind Mehrheitseigentümer des Klagenfurter Flughafens © KLZ/Markus Traussnig

Seit August 2018 ist die Lilihill-Gruppe Mehrheitseigentümer des Klagenfurter Flughafens. Für Außenstehende ist in den letzten 20 Monaten nicht unbedingt der Eindruck entstanden, dass sich am Status quo viel verändert hat.

FRANZ PETER ORASCH: Wir haben an einer europaweiten Ausschreibung teilgenommen und als Bestbieter den Zuschlag erhalten. Daraufhin wurde im Zuge der Ausschreibung ein wirtschaftlich nachhaltiges und langfristig erfolgreiches Strategiepapier erarbeitet und damit unser Angebot gelegt. Das wurde von einer unabhängigen Kommission geprüft und Lilihill hat den Zuschlag bekommen. Es gab sehr strenge Auflagen und ein verpflichtendes Vertragswerk seitens der Verkäufer. Seither investieren wir viel Arbeit, Zeit und Geld in den Airport und sind auf einem guten Weg, auch wenn man noch nicht viel sieht.