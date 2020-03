Ein Wochenende für Schallplatten-Sammler: Erstmals seit vielen Jahren bieten am 7./8. März wieder mehrere lokale und internationale Händler ihre Schätze an.

Stöbern, finden, glücklich sein: Zwei Tage für LP-Fans © APA/AFP/MARTIN BUREAU

Vinyl, dem wichtigsten Tonträger früherer Jahrzehnte, wird wieder gehuldigt. Erstmals seit 15 Jahren gibt es am Sonntag (8. März) in Klagenfurt wieder eine Record-Convention - oder zumindest so eine Art. In der "Hafenstadt" in der Villacher Straße stellen mehrere lokale und internationale Händler ihre Kisten mit "schwarzem Gold" auf. Unter anderen mit dabei: der bei Klagenfurter Plattenfans bereits bestens bekannte Martin Geuting aus Bochum sowie Darko aus Zagreb, der jede Menge exklusive japanische Pressungen mitbringen wird.