Für 71 Jahre Feuerwehrmann wurde Rudolf Woath im Beisein von FF Viktring-Kommandant Harald Morak von Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz mit dem Ehrpfennig ausgezeichnet. © Burgstaller/KK

Sein Leben lang war neben der Familie die Freiwillige Feuerwehr Viktring der Lebensmittelpunkt von Rudolf Woath. In Klagenfurt geboren und in der damaligen Gemeinde Viktring aufgewachsen, ging er im Alter von 16 Jahren zur Feuerwehr. Nach einer Mechaniker- und Schlosserlehre zog es ihn in die Ferne, u. a. war er beim Bau der Staumauer Kaprun beteiligt. Zu dieser Zeit lernte er auch seine Frau „Gusti“ kennen, mit der er in weiterer Folge 1957 nach Viktring zog, dort eine Pension mit Ferienwohnungen errichtete und mit der er noch immer glücklich verheiratet ist. Neben der Zimmervermietung arbeitete er bei der Gemeinde Viktring als Raupenfahrer und war u. a. auch beim Bau des Europaparks beteiligt. 1966 kaufte er sich einen Lkw und wurde selbstständiger Transportunternehmer. Und hatte 16 Jahre auch noch Zeit, sich als Viktringer Gemeinderat um die Sorgen und Anliegen der Bürger zu kümmern.