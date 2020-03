Facebook

Auf dem neuen Album von Alessa Xo sind zwölf Songs zu hören © Privat

Beim World Bodypainting Festival 2019 in Klagenfurt erregte sie Aufsehen in ihrer alten Heimat: die in New York lebende Klagenfurterin Alessa Aichinger kreierte den Soundtrack, für den sie den verbindenden Song „We are one“ (Wir sind eins) schrieb und performte. Gefühlvoll, aber keinesfalls kitschig, mit einer Ohrwurm-Stimme, die alles andere als oberflächlich ist und ohne Whiskey und Zigaretten ein rauchiges Timbre hat, sang Alessa Xo - die Abkürzung Xo steht für „Umarmungen und Küsse“ - für die Verbindung der Gegensätze zu einem friedlichen Ganzen und auch von der Suche nach sich selbst in verschiedenen Welten.

Davon kann die fünfsprachige Singer-Songwriterin, die die New York Film Academy und das Lee Strasberg Theatre and Film Institute besuchte, in London International Politics and Languages studierte und später auch den Master in Music & Arts Business Management erwarb, mehr als nur ein Lied singen.