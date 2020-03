Klagenfurt und Villach wollen enger zusammenarbeiten. Was schon oft angekündigt wurde, ist nun in Form eines Vereins festgeschrieben. Nun sucht man einen Geschäftsführer.

Herzeg, Albel, Mathiaschitz und Jost © Fritz-Press

Eine Lokomotive, die Zugkraft für ganz Kärnten und sogar noch darüber hinaus hat. Das soll der neue Verein „Zentralraum Kärnten +“ werden, den gestern Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz und ihr Villacher Amtskollege Günther Albel (beide SPÖ) in Velden vorgestellt haben. An jenem Ort, an dem man auch den Sitz des Vereins formal eingerichtet hat. Operativ wird er jeweils in den beiden Magistratsdirektionen tätig sein, „wir werden Handlungsfelder definieren und dann abarbeiten“, sagte Villachs Magistratsdirektor Christoph Herzeg.