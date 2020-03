Kennzeichen abgenommen"Frisiertes" Moped ging laut Polizei über 100 km/h

Facebook

Moped ging viel zu schnell © KLZ/Scheriau

Am Mittwoch gegen 20 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle ein 16-jähriger Bursche aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Moped angehalten. Was den Beamten ziemlich rasch auffiel: Am Moped waren offensichtlich diverse Veränderungen vorgenommen worden.