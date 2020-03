Ein Konflikt in einer Familie im Rosental ist am Mittwoch eskaliert. Zunächst bedrohte ein junger Mann seine Mutter, als ein Bruder dazwischenging, kam es zu einer Rauferei. Polizei sprach Betretungsverbot aus.

Die Polizei sprach ein Betretungsverbot aus © APA/Pfarrhofer

Im Rosental eskalierte am Mittwoch ein Konflikt in einer Familie. Angefangen hat es damit, dass ein 26-jähriger Mann seine 49-jährige Mutter mit dem Umbringen bedrohte. Und zwar zunächst am Telefon. Später stand er dann persönlich vor der Wohnungstür der Mutter.