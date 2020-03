Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Vom Westen her nähert sich am Donnerstag langsam ein weiteres Tiefdruckgebiet. Vor dem Eintreffen der Schlechtwetterfront zeigt sich bei uns aber zunächst noch zeitweise die Sonne und es ist freundlicher. Im weiteren Tagesverlauf ziehen dann jedoch vom Westen her langsam mehr Wolken auf, die die Sonne daher am Nachmittag auch schon zeitweise verdecken könnten. Dabei sollte es aber trocken bleiben. "Im Vorfeld der Schlechtwetterfront nehmen bei Wetterfühligen mit zu niedrigem Blutdruck die Kreislaufprobleme leider etwas zu", befürchtet der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind der Jahreszeit entsprechend und erreichen am Nachmittag zum Beispiel in Villach Werte nahe plus zehn Grad.