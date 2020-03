Amina Hebinger (24) ist Gründerin der Carinthian Eagles Cheerleader. Als Coach will sie mit Vorurteilen aufräumen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hebingers Ziel ist die Europameisterschaft © Carinthian Eagles Cheerleader

Amina Hebingers Cheerleading-Geschichte beginnt fast ein bisschen wie eine US-amerikanische Jugendkomödie: „Mein damaliger Freund hat Football gespielt und mich überredet, dass ich mir das einmal anschaue.“ Das war vor etwa zwölf Jahren und noch in Niederösterreich, wo die heute 24-Jährige aufgewachsen ist. Anfangs habe sie sich gedacht: „So ein Blödsinn! Die Mädels hupfen nur mit ihren Pompons herum und wollen gut ausschauen.“ Und dann hat sie es doch probiert und seither ist es fixer Bestandteil in ihrem Leben.