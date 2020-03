Millionen-Veruntreuung in Klagenfurt

© KLZ/Markus Traussnig

Der Verdacht mit dem Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) heute, Dienstag, an die Öffentlichkeit wandte, ist massiv: Ein Mitarbeiter der Stadt Klagenfurt soll in den vergangenen Jahren 1,7 Millionen Euro veruntreut haben. Der Fall soll vor 23 Jahren seinen Anfang genommen haben und erst vor wenigen Wochen aufgefallen sein - da der betroffene Mitarbeiter mittlerweile in Pension ist.