Am Landesgericht Klagenfurt wurde über Steuerberater Helmut Allesch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Am Dienstag wurde über das Vermögen des Klagenfurter Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers Helmut Allesch am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Rund 35 Gläubiger sind davon betroffen. 10 Dienstnehmer, auch geringfügige, sind von der Insolvenz betroffen. Der Schuldner plant laut AKV den Abschluss eines Sanierungsplanes mit einer Quote von 20 Prozent sowie die Fortführung seiner Kanzlei.