Skateboard-Fahrer vollführen auf den Rampen der Trendsporthalle beeindruckende Stunts. © Megapoint

Was tun, wenn es in Strömen regnet? Darüber brauchen sich Skateboardfahrer in Klagenfurt nicht den Kopf zu zerbrechen: Vor 18 Jahren wurde am Messegelände die Trendsporthalle „Megapoint“ errichtet, wo Jugendliche ganzjährig mit ihrem Skateboard über die Rampen flitzen können. Nach knapp zwei Jahrzehnten wird der „Megapoint“ in diesem Jahr modernisiert und vergrößert. 100.000 Euro investiert die Stadt in den Umbau. „Das Interesse am Skateboard fahren ist ungebrochen“, berichtet Silvia Traby von der Wiki-Kinderbetreuung, welche die Halle betreibt. „Neben Skatern und BMX-Fahrern trainieren seit kurzem auch Scooter-Fahrer bei uns.“ Grundsätzlich stelle der Zuwachs eine erfreuliche Entwicklung dar. „Der Großteil der Anlage besteht aber aus Rampen, deren Planung rund 20 Jahre zurückliegt“, so Traby.