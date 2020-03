Facebook

Wir liegen vorerst noch im Einflussbereich eines Tiefs mit dem Namen Diana über Oberitalien. "Im Jahr 2020 tragen die Tiefs nämlich weibliche Vornamen", merkt der Wetterfrosch Werner Troger nebenbei an. Das Wetter zeigt sich dabei meist trüb und speziell in der ersten Tageshälfte regnet und schneit es noch. Nach Westen hin kann es anfangs sogar noch stärker regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze sinkt bis in Talnähe herab (z. B. Gailtal). Weiter im Osten regnet es hingegen weiter hinauf. Tagsüber lassen die Niederschläge überall nach und am Nachmittag überwiegen teils schon die trockenen Phasen. Die Tageshöchsttemperaturen schaffen bis maximal rund acht oder neun Grad im Raum Klagenfurt. Im Gebiet westlich von Villach ist es naturgemäß kälter.