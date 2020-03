Facebook

Ian Jules sorgte für einen regelrechten Ansturm auf die City Arkaden. © Ian Jules

200 Jugendliche versammelten sich am Samstag für ein Fantreffen des Rappers Ian Jules in beziehungsweise vor den City Arkaden. Der Klagenfurter Musiker mischt unter dem Motto "Wer nicht provoziert, wird nie erfolgreich sein" die heimische Hip-Hop-Szene auf. Er setzt sich für Toleranz und Gleichberechtigung ein. Um seine Botschaft zu unterstreichen, trägt er bei seinen Auftritten stets bunte und auffällige Outfits, so auch am Samstag: Ian Jules erschien im Regenbogenanzug und in Plateau-Schuhen. Begleitet wurde er von seinem Bruder Phips McCloud. Die beiden verteilten Armbänder, T-Shirts, Schlüsselanhänger und Autogrammkarten des Rappers.