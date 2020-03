Am 6. und am 7. März präsentieren die Schüler und Schülerinnen der WIMO ihre modischen Entwürfe auf dem Laufsteg. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die neue WIMO-Kollektion trägt den Namen "For Future" © privat

Alle zwei Jahre findet an der WIMO Klagenfurt eine Modeshow statt. Dieses Jahr ist es wieder so weit: Am Freitag, 6. März sowie am Samstag, 7. März stellen Schüler und Schülerinnen im Casineum ihre neuesten Modelle vor. Aktuelle Themen wie nachhaltige Mode, innovatives Design und Haute Couture fließen in die Präsentation mit ein. Besonders stolz ist die Schule auf eine Kollektion, die in Zusammenarbeit mit den Künstlern von Gugging entstanden ist. Außerdem wird es auch eine neue Kollektion mit dem von der Modeschule entworfenem Klagenfurt-Stadtplan-Stoff geben.