Das Beben erreichte die Stärke 2,1 © Fotolia/fotokalle

Ein leichtes Erdbeben ist in der Nacht auf Montag in Südkärnten verzeichnet worden. Wie der Erdbebendienst der ZAMG mitteilte, ereignete sich das Beben mit einer Magnitude von 2,1 am Sonntag um 23.50 Uhr. Das Epizentrum lag bei Ferlach im Bezirk Klagenfurt-Land. Von einigen Personen wurde ein deutliches Zittern wahrgenommen. Schäden an Gebäuden sind laut ZAMG bei dieser Stärke aber nicht zu erwarten.