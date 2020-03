Facebook

In höheren Lagen kann es kräftig schneien © KLZ/Weichselbraun

Nur kurz dauern am Montag die Sonnenfenster an. Ab Mittag trübt es nach Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) in fast allen Landesteilen ein. Besonders vom Faaker bis zum Klopeiner See frischt mäßiger Südwestwind auf. Am Nachmittag setzen von Südwesten Regen und Schneefall ein, welche sich bis zum Abend auf ganz Oberkärnten sowie die Karawanken ausbreiten. Die Schneefallgrenze befindet sich von West nach Ost zwischen 600 und 1200 Metern.