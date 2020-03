Facebook

Symbolbild © Fotolia/voren1

Erst am Sonntag zeigt eine 48-jährige Klagenfurterin zwei traurige Funde an. Sie sagte, dass sie am 20. und 25. Jänner in einer Grünfläche im Bereich der Kirchengasse in Klagenfurt jeweils ein totes Huhn aufgefunden habe.