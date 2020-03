Gestern eröffnete die Bäckerei „Martin Auer“ eine neue Filiale am Alten Platz in Klagenfurt.

Pikante Snacks, Biobrot und gesunde Smoothies gibt es in der Bäckerei Auer am Alten Platz. © Weichselbraun Helmuth

Bis vor einigen Monaten war am Alten Platz 1 das Antiquitätengeschäft „Pasena“ untergebracht. Seit Freitag, 28. Februar, findet man unter dieser Adresse eine „Martin Auer“-Filiale. Dort sind nicht nur Biobrote, Snacks, Schnitten sowie Feingebäck erhältlich. In der Bäckerei mit Café wird auch das Frühstücken großgeschrieben. Neben klassischen Varianten wie Semmeln, Schinken und Käse steht ein „Pantastic“-Frühstück (Pancakes mit Früchten und Schlagobers) auf der Speisekarte. Jene, die Wert auf gesunde Ernährung legen, können auf eine Auswahl an frischen Smoothies zurückgreifen.