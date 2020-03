Klagenfurt„Alkoholverbot wurde im Winter auf Eis gelegt“

Facebook

Im Salettl im Schillerpark treffen sich im Frühjahr häufig Gruppen zum gemeinsamen Trinken © kk

Letztes Jahr gab es Beschwerden aufgrund von Trinkgelagen und Pöbeleien auf dem Neuen Platz. Eine Problematik, die nicht mehr wegzudiskutieren war. ÖVP und FPÖ brachten Ende November im Ausschuss einen Antrag auf ein Alkoholverbot in der Innenstadt ein, dieser erhielt keine Stimmenmehrheit. Während dem Winter beruhigte sich die Situation – vorläufig. Denn mit dem Frühling bricht jene Zeit an, in der Trinkgelage an öffentlichen Orten zunehmen.