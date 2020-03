Das Rote Kreuz bereitet derzeit mobile Testungen in Kärnten vor. Derzeit wird im Klinikum Klagenfurt und in Wien getestet.

© APA/Hans Punz

In Kärnten gibt es weiterhin keinen bestätigten Fall einer Coronainfektion. Zur Beurteilung der aktuellen Lage und zum Informationsaustausch trafen sich am Samstag Experten zum Koordinationsgespräch in der Kärntner Landesregierung. Besprochen wurden unter anderem Erlässe des Bundesministeriums betreffend Veranstaltungen, behördlichen Vorgehensweisen bei Kontaktpersonen und andere behördliche Maßnahmen.