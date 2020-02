In der Nacht auf Samstag kam es in einem Gasthaus in Schiefling zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher ein 37-jähriger Mann aus Keutschach verletzt wurde.

© APA/Fohringer

In der Nacht auf Samstag, gegen 0.30 Uhr, hielt sich ein 34-jähriger Mann aus Graz in einem Gasthaus in Schiefling, Bezirk Klagenfurt, auf. Laut Polizei dürfte er plötzlich grundlos einen 37-jährigen Mann aus der Gemeinde Keutschach zu Boden gestoßen haben. Danach trat er noch mit dem Fuß gegen das Gesicht des am Boden liegenden Mannes.