Raub am helllichten Tag in Klagenfurt-Waidmannsdorf. Der unbekannte Täter war schwarz bekleidet. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Um 15 Uhr in Klagenfurt

Die Fahndung nach dem unbekannten Täter läuft © Traussnig

Ein bisher unbekannter Radfahrer riss am Freitag gegen 15 Uhr in Klagenfurt-Waidmannsdorf einer 85-jährigen Klagenfurterin deren Handtasche (Inhalt Brieftasche mit Bargeld in geringer Höhe sowie diverse persönliche Dokumente) aus der Hand. Anschließend flüchtete er mit dem Bike. Die Tasche ist ein hellbraunes Korbgeflecht.