Das Wetter zeigt sich am Sonntag wechselhaft und es kann zu Schnee- oder Regenschauern kommen. Die Temperaturen steigen auf bis zu sieben Grad plus.

© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Am Sonntag zieht eine Schlechtwetterfront von West nach Ost über unser Land. Sie bringt tagsüber auch zumeist dichte Wolken mit und es kann im Verlauf des Tages auch vermehrt Schnee- oder Regenschauer geben. Die Schneefallgrenze liegt zumeist zwischen 700 und 1100 m Seehöhe. Erst später am Tag oder vielleicht sogar erst in der Nacht zum Montag dürfte sich dann das Wetter langsam wieder beruhigen können. "Das eher wechselhafte Wetter sollte bei geplanten Unternehmungen einkalkuliert werden und man sollte daher eher flexibel sein", meint der Wetterfachmann des privaten Wetterdienstes meteo experts Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen am Nachmittag zum Beispiel in Villach auf Werte nahe plus sieben Grad.