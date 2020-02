Am 25. Mai wird es das wohl bisher lauteste Konzert in Klagenfurt zu hören geben. Die Rocker von Rammstein treten auf. In einem Video zeigen sie nun, wie aus einem Fußballstadion in 60 Stunden eine Rock-Arena wird.

Im Video sieht man den Bühnenaufbau im Zeitraffer © Rammstein

Ihre Tournee wird Rammstein heuer quer durch Europa und in zehn amerikanische Städte führen. Den Auftakt gibt es aber am 25. Mai in Klagenfurt. Wie aus einem Fußball-Stadion - in diesem Fall das Harbis-Stadion in Dresden - nach 60 Stunden eine Rock-Arena wird, zeigen Rammstein nun in einem Video. Der komplexe Aufbau der Bühne erklärt auch, warum oft mehrere Tage zwischen den Live-Auftritten vergehen.