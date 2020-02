Die Debatte um den Deal für das Hallenbad-Grundstück nördlich von Minimundus lenkt den Blick auf die Besitzverhältnisse im Westen der Stadt. Vor 100 Jahren gehörten die sumpfigen Wiesen wenigen Familien. Und die letzten freien Gründe stehen immer noch in deren Eigentum.

Das Areal der Universität ging 1954 an die Stadt Klagenfurt © Nunner

Rohrer-Gründe. Seit im Oktober 2019 die Stadt Klagenfurt einen Grund im Norden von Minimundus um 7,9 Millionen kaufte, ist dieser Name in aller Munde. „Es war einer der letzten privaten Gründe in dieser Gegend, daher war es eine historische Chance und wir mussten ihn kaufen“, rechtfertigt Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) den Schritt, für den es nach wie vor Kritik gibt.