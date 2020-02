Klagenfurter war am Donnerstag früh in der Stadt unterwegs, als vor ihm ein Mädchen zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße lief. Die 17-Jährige wurde erfasst und verletzt.

Die Rettung brachte das verletzte Mädchen ins Klinikum © Fuchs

Am Donnerstag kurz nach 7 Uhr war ein 24-jähriger Klagenfurter mit seinem Pkw auf der Maximilianstraße in Klagenfurt unterwegs. Plötzlich und unmittelbar vor dem herannahenden Auto des 24-Jährigen lief ein 17-jähriges Mädchen zwischen zwei parkende Autos durch und wollte offensichtlich die Fahrbahn überqueren. Der 24-Jährige konnte einer Kollision nicht mehr ausweichen. Das Mädchen wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.