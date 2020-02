Ein tragischer Unfall ereignete sich Donnerstag früh in Ebenthal. Eine 34-jährige Frau lag auf einer Bahnüberführung auf der Straße und wurde von einem Auto überrollt. Ein weiterer Lenker wollte zuvor noch zu Hilfe kommen.

© Scheriau

Eine 34 Jahre alte Frau ist am Donnerstag in der Früh in Ebenthal bei Klagenfurt (Bezirk Klagenfurt-Land) auf einer Bahnüberführung auf der Straße gelegen. Sie wurde laut Polizei vom Auto einer 46-Jährigen überrollt und schwer verletzt.