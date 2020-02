In Klagenfurt gibt es flächendeckend Glascontainer zur ordnungsgemäßen Entsorgung. Leider wird an manchen Standorten auch anderer Unrat oder Sperrmüll entsorgt – neue Hinweisschilder sollen das künftig verhindern.

Zwischen das Altglas mischt sich immer wieder Restmüll. © Peutz

Bereits seit vielen Jahren stellen die Glascontainer für die korrekte Altglasentsorgung einen fixen Bestandteil im Stadtbild dar. An manchen Standorten wird jedoch auch sonstiger Unrat oder sogar Sperrmüll entsorgt. Aus diesem Grund wurden zehn neue Hinweisschilder an besonders betroffenen Stellen angebracht. „Das war notwendig, da an einigen Altglas-Sammelstellen regelmäßig Müll entsorgt wurde, der dort nicht hingehört“, sagt Entsorgungsreferent Wolfgang Germ.