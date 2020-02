Coronavirus"Wollen beim Coronavirus Gerüchte und Verunsicherungen vermeiden"

Facebook

Die gute Nachricht gleich am Anfang: Bisher hat sich in Kärnten kein einziger Corona-Verdacht bestätigt. Auch in Bad Kleinkirchheim hat sich die Aufregung gelegt, nachdem eine Italienerin gestorben war. Ihr Tod ist aber nicht auf den Coronavirus zurückzuführen, wie seit Mittwoch klar ist. In diesem Zusammenhang hatte Bürgermeister Matthias Krenn "Panikmache" beklagt. Er fürchtet zudem wirtschaftliche, sprich: touristische Schäden.